Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, ambos fundadores do Instagram, afirmam que app para Android chega em breve

Foto com Instagram do brasileiro Mike Krieger ao lado da primeira-dama americana, Michelle Obama. FOTO: Instagram/Mike Krieger

SÃO PAULO – “De alguma maneira, é melhor que o nosso aplicativo do iOS. É uma loucura.” É assim que o cofundador do Instagram, Kevin Systrom, apresenta a versão do app de filtros de fotos para Android. O executivo anunciou neste domingo, 11, durante o festival South by Southwest (SXSW), no Texas, que o Instagram para Android passa agora por testes e estará disponível “muito em breve”.

Desde seu lançamento para iOS, o sistema operacional de aparelhos Apple, o app conquistou fãs em todo o mundo. Com 2,5 mil downloads só no primeiro dia, o Instagram seguiu um ritmo acelerado de crescimento chegando a 15 milhões em dezembro até os atuais 27 milhões de usuários, segundo Systrom.

A versão para Android já era anunciada desde o ano passado, mas agora parece estar ainda mais próxima do seu lançamento afinal. Mike Krieger, o brasileiro parceiro de Systrom no projeto, avalia que a empresa não demorou para desenvolver a nova versão e justifica apostando na superioridade do novo app.

“Não acho que demoramos. Apenas tínhamos prioridades. Tivéssemos o app para Android e iPhone ao mesmo tempo e teria sido difícil inovar da maneira como fizemos”, afirmou em entrevista ao TechCrunch.

O aplicativo atualmente não conta com nenhum mecanismo de publicidade, nem cobra para ser baixado. Por isso, o Instagram é questionado por fazer parte de um grande grupo de startups de tecnologia que recebem investimento, muito embora ainda não tenham fonte de receita. Krieger se mostra tranquilo sobre esse ponto também.

“Eu acredito que o Instagram ‘estabeleceu um marco’ e estamos crescendo mais rapidamente que qualquer um. Há algo que possamos fazer para torná-lo um negócio multibilionário? Acho que podemos descobrir ao longo do caminho”, disse.

Sobre rumores de que a empresa receberia um novo aporte, desta vez de US$ 40 milhões (o que faria o valor da empresa subir para cerca de US$ 500 milhões), Kevin Systrom desconversou dizendo que “boas empresas estão sempre levantando dinheiro”. “Estamos tentando criar uma empresa viável e que dure, que não vem e vai a partir de modismos. Deve ser algo que dure e crie valor.”

