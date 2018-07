Ao atingir 150 milhões de usuários, rede social revela que passará a incorporar publicidade

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O tempo de um Instagram sem anúncios está para acabar. É o que disse Emily White, diretora de operações comerciais da empresa, ao The Wall Street Journal. “Nós estamos nos preparando para vender espaços durante os próximos meses”.

De acordo com o WSJ, a chegada de propaganda ao Instagram deve acontecer em no máximo um ano.

Não se sabem mais detalhes sobre como as peças publicitárias aparecerão para quem usa o aplicativo, mas é possível que fotos de companhias e anúncios integrem a timeline dos usuários, de maneira similar ao que acontece no Twitter e no Facebook.

A notícia chega no mesmo momento em que a rede social atinge os 150 milhões de usuários – um terço deles conquistados apenas no último semestre. Outro dado divulgado pela empresa é o de que 60% das contas do Instagram não são dos EUA.

São números expressivos, mas que não surpreendem por inteiro: em abril, um ano após deixar de ser exclusivo para iOS, a empresa que controla o aplicativo revelou que metade das máquinas onde está instalado roda com o sistema Android.