Opção foi liberada para usuários nesta quarta-feira e está disponível apenas na versão da ferramenta para a web

SÃO PAULO – O Instagram anunciou nesta quarta-feira, 10, que a partir de agora todas as fotos e vídeos publicados na ferramenta podem ser embedados em qualquer site com suporte HTML.

A opção era uma das mais solicitadas pelos usuários, segundo o Instagram, desde que a ferramenta para gravação de vídeos foi lançada. Dessa forma, o site espera dar mais visibilidade ao seu conteúdo na internet.

Como funciona

Ao clicar em uma foto ou vídeo, a opção de compartilhamento será a terceira do lado direito, abaixo dos ícones que permitem curtir ou comentar uma foto.

Ao clicar no ícone será fornecido o código a ser copiado para embedar a imagem ou vídeo em sites.

Ao inserir uma imagem ou vídeo em uma publicação na internet será exibido também o link para a página do Instagram onde o conteúdo foi originalmente postado.