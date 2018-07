Atualização liberou recurso para que vídeos possam ser gravados fora do aplicativo, editados e publicados posteriormente

SÃO PAULO – O Instagram deu um passo a frente na competição com o Vine, aplicativos de vídeo do Twitter. Uma atualização do aplicativo lançada na quarta-feira, 7, permite importar vídeos da biblioteca do smartphone, eliminando a necessidade de que a gravação seja realizada direto do aplicativo.

Além de importar vídeos, os usuários agora podem editá-los e cortá-los no aplicativo para deixá-los no formato adequado de até 15 segundos permitido pelo programa.

A empresa também liberou a postagem de vídeos na versão do Instagram para o sistema Android 4.0 (chamada de Ice Cream Sandwich). Antes, o recurso só estava disponível para a versão 4.1 (Jelly Bean).

Outra novidade da atualização é a autocorreção de fotos, por enquanto, disponível apenas para o sistema iOS, do iPhone. Com o recurso, o usuário consegue endireitar ou girar uma foto em pequenos ângulos para personalizar o recorte.

Recentemente, a empresa também criou um recurso para que todas as fotos e vídeos publicados na ferramenta possam ser incorporados a qualquer site com suporte HTML.

O Instagram tem 130 milhões de usuários e 45 milhões de fotos são publicadas por dia. A rede social foi comprada pelo Facebook no ano passado.

