Empresa estaria testando novo recurso para lançar ainda este ano e acirrar concorrência com o Snapchat

SÃO PAULO – Depois de lançar uma ferramenta para publicar vídeos e começar a exibir anúncios, o Vale do Silício especula qual seria o próximo passo do Instagram. A aposta é que o aplicativo de fotos entre em breve no mercado de mensagens de texto para competir diretamente com o Snapchat, app no qual usuários podem compartilhar fotos que desaparecem automaticamente depois de alguns segundos.

O site especializado em tecnologia GigaOm diz que fontes próximas ao negócio revelaram que o Instagram está testando um ferramenta de mensagens privadas entre os usuários e outra para bate-papo em grupos, com o objetivo de colocá-las no ar já na próxima atualização do sistema, antes do fim do ano. Procurado, o Instagram não quis comentar o assunto.

A aposta faz sentido. Diante do crescimento do Snapchat , que nos Estados Unidos já ameaça a audiência do Facebook e recusou recentemente uma oferta de compra da rede social por US$ 3 bilhões e teria recebido outra proposta ainda maior, de US$ 4 bilhões, do Google, o Instagram se tornou uma peça fundamental para o Facebook se manter relevante.

O mercado de mensagens de texto tem ganhado cada vez mais força e já começou a afetar o lucro das operadoras de telefonia, o que fez o próprio Facebook aumentar os investimentos e atualizar sua ferramenta de bate-papo.