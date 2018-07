REUTERS

A rede social de fotos e vídeos Instagram está testando um novo visual para usuários de todo o mundo. O aplicativo, que nunca fez uma mudança significativa em seu design, está testando um visual minimalista, deixando a palheta de cores voltada para o preto e o branco. Com isso, o usuário não iria se distrair facilmente do conteúdo exibido pelas pessoas que segue. As informações foram divulgadas pelo site especializado em tecnologia The Verge.

Além das cores, é possível perceber que alguns ícones na parte inferior da tela também sofreram grandes mudanças. O botão que mostra interações com o perfil, por exemplo, abandonou o antigo balão que envolvia um coração. Agora, é apenas um coração. A câmera deixou de ser um quadrado com o círculo central, adotando a silhueta de uma câmera real.

reprodução

Os testes, por enquanto, estão sendo realizados apenas com um número limitado de usuários nos Estados Unidos. O Instagram, que confirmou a possível mudança no layout ao The Verge, disse que o novo design ainda é apenas um teste de design e que até a versão final ser liberada, muitas coisas podem ser alteradas.

“Frequentemente testamos novas experiências com uma porcentagem pequena da nossa comunidade global. Por enquanto, isso é apenas um teste de design”, afirmou um porta-voz da rede social ao site.