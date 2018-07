Nova função permitirá que usuários publiquem várias fotos em um único post

O Instagram pode em breve ganhar uma função bastante polêmica: nesta quarta-feira, 1º, a empresa começou a testar na versão beta de seu aplicativo para o sistema operacional Android uma funcionalidade de álbuns, que deixará os usuários da rede social publicarem até 10 fotos ou vídeos em uma única postagem.

Para selecionar mais de uma foto, é preciso pressionar uma imagem. A partir disso, o aplicativo abre a opção de escolher múltiplas imagens para a publicação.

Por enquanto, ainda não é possível publicar uma postagem dessa maneira, logo, não há como saber como seria a apresentação das imagens. No entanto, uma hipótese bastante razoável é a de que as imagens devem aparecer em formato de galeria ou de carrossel, como hoje acontece com alguns anúncios exibidos no Instagram.

Ainda não há previsão para a funcionalidade chegar à versão final do aplicativo – e nem se de fato isso deve acontecer. Se a nova função for de fato lançada, ela pode alterar dramaticamente a natureza do Instagram, que nasceu como uma rede social focada nas "melhores fotografias", no conteúdo selecionado de seus usuários.

No entanto, ela faz sentido com a linha recente tomada pelo aplicativo, investindo nas histórias efêmeras e em vídeo ao vivo, em uma proposta mais popular, até próxima do Snapchat.