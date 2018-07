O rumor sobre a possível novidade surgiu depois que o Facebook convidou a imprensa para um evento misterioso

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O Instagram, aplicativo de compartilhamento de fotos, poderá ter um serviço de publicação de vídeos curtos (de até 10 segundos) – seguindo o modelo do app Vine, comprado pelo Twitter no ano passado.

O rumor sobre a possível novidade surgiu depois que o Facebook convidou a imprensa para um evento misterioso nesta quinta-feira, 20. Em tempo: Facebook adquiriu o Instagram em abril do passado.

O convite do evento desta semana chegou por correio para jornalistas e tem apenas as frases: “Uma equipe pequena está trabalhando em uma grande ideia. Tome um café conosco e aprenda mais sobre um novo produto”.

Segundo o site de tecnologia TechCrunch, a publicação de vídeos via Instagram poderia ser uma estratégia acertada para o Facebook não perder mercado.

Isso porque, o compartilhamento de vídeos do Vine ultrapassou o de fotos do Instagram no Twitter no fim de maio.

Além disso, há o crescimento de aplicativos como o Viddy, Cinemagram e Socialcam, apelidados de “Instagram para vídeo”.

O Instagram tem 100 milhões de usuários e 40 milhões de fotos são publicadas por dia. O Vine permite a criação de vídeos de até seis segundos nas plataformas iOS e Android.