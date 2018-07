SÃO FRANCISCO – O aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram vai permitir mais anúncios em seu aplicativo para smartphones. É o mais novo passo do serviço comprado pelo Facebook para aumentar suas receitas com publicidade.

O novo recurso de anúncios em “carrossel” permitirá que as marcas publiquem diversas imagens, que os usuários podem ver passando o dedo pela tela do telefone.

A ideia, de acordo com uma publicação no blog oficial do Instagram nesta quarta-feira, é similar às campanhas publicitárias de várias páginas encontradas em revistas impressas. Uma empresa automobilística, por exemplo, pode destacar características diferentes de um carro novo e incluir um link para mais informações sobre o produto.

O recurso estará disponível inicialmente nos Estados Unidos para um conjunto limitado de parceiros de publicidade, disse o Instagram.

O Instagram, que o Facebook adquiriu em 2012 por US$ 1 bilhão, tem 300 milhões de usuários mensais.

O novo serviço marca o mais recente passo no esforço do Instagram de posicionar seu serviço móvel como um canal de marketing online. O Instagram introduziu anúncios com fotos no final de 2013 e lançou anúncios em vídeo no ano passado.

Os executivos da empresa têm enfatizado que os anúncios serão incorporadas a um ritmo comedido, com foco principal do Instagram em impulsionar usuários.