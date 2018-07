Novo recurso do aplicativo de fotos é sucesso imediato e já foi usado para filmar protestos no Brasil

Vídeo relacionado aos protestos publicado no Instagram FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O aplicativo Instagram divulgou que sua nova opção de vídeo já foi usada para gerar cinco milhões de vídeos. O resultado foi conseguido nas primeiras 24 horas de lançamento da ferramenta, que estreou nesta quinta-feira, 20.

O Instagram tem ao todo 130 milhões de usuários. Até o lançamento da opção de vídeos, o Instagram só permitia fotos.

Com o novo recurso, agora é possível publicar vídeos de até 15 segundos. São 13 filtros customizados exclusivos para vídeo.

Segundo a empresa divulgou, o pico de trâfego aconteceu durante um jogo de final da NBA. Nessa hora, cerca de 40 horas de vídeo estavam sendo postados a cada minuto no Instagram.

O Instagram já foi utilizado para fazer vídeos nos protestos brasileiros de ontem.

Para ter acesso ao novo recurso, é necessário ter a versão mais atualizada do aplicativo. Se a sua ainda não é a mais recente, basta baixar o upgrade na App Store (iOS) ou Play Store (Android).