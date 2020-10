Dado Ruvic/Reuters A aba "Recent" do Instagram organiza as hashtags em ordem cronológica e amplia a distribuição do conteúdo

O Instagram anunciou nesta quinta-feira, 29, que está fazendo mudanças na sua plataforma nos Estados Unidos para evitar a disseminação de notícias falsas em meio à eleição presidencial de 3 de novembro. A partir desta semana, para usuários nos EUA, o Instagram removerá temporariamente a aba "Recente", que aparece quando o usuário pesquisa por uma hashtag.

"Estamos fazendo isso para reduzir a disseminação em tempo real de conteúdo potencialmente prejudicial que pode surgir durante a eleição", disse a rede social em comunicado no Twitter.

A aba em questão organiza as hashtags em ordem cronológica e amplia a distribuição do conteúdo. Pesquisadores alertaram que essa amplificação automática pode levar à rápida disseminação de informações falsas na plataforma.

O Instagram e outras redes sociais têm sofrido uma pressão crescente para combater desinformações em meio às eleições americanas. No início deste mês, o Twitter disse que removerá os tuítes que pedem aos usuários que interfiram no processo eleitoral dos EUA ou no cumprimento dos resultados eleitorais, inclusive por meio de violência.

Além disso, nesta semana, o Facebook reconheceu que um erro técnico em seus sistemas fez com que uma série de anúncios dos partidos Republicano e Democrata fossem pausados indevidamente. Trata-se de um resultado de uma mudança de política anunciada pela empresa de Mark Zuckerberg no mês passado para bloquear novos anúncios políticos na semana anterior às eleições. O Facebook disse que fez atualizações para permitir a exibição dos anúncios afetados.