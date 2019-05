Instagram Instagram testa eliminar likes em fotos e vídeos

Na F8, conferência de desenvolvedores do Facebook, o Instagram anunciou que testará o fim das curtidas em fotos e vídeos. Segundo Adam Mosseri, chefe do Instagram que conduziu a apresentação, os testes acontecerão a partir do final desta semana no Canadá. A escolha pelo país se dá por conta de ser "altamente social" e com uma base grande de usuários. São 24 milhões de pessoas conectadas ao app de fotos.

Segundo ele, o Instagram quer que os usuários apreciem as fotos e vídeos e desapeguem do número de curtidas que encontram. Os números serão removidos do Feed e em perfis. Os usuários poderão ver o número de curtidas apenas dos próprios perfis. Ele não falou se o recurso será levado a outros países.

O executivo também anunciou outros recursos e medidas para deixar o ambiente na rede social mais "saudável". Um deles é aum aviso para o usuário está prestes a postar algo que possa magoar a pessoa que está lendo. Um outro será um "modo ausente", que reduz o número de notificações e que encoraja a passar menos tempo no app. Uma terceira ferramenta permitirá que o dono de uma conta determine o nível de interação que certos usuários poderão ter - eles poderiam, por exemplo, curtir mas não comentar os posts.