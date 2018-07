Inicialmente permitidos em outros aplicativos, termos estão agora proibidos pela empresa

Logo do aplicativo Luxogram FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Instagram decidiu que não irá mais aceitar aplicativos que usem os termos “insta” ou “gram” no nome. Depois de atualizar suas diretrizes para uso da marca, a empresa está enviando comunicados por email solicitando a mudança de nome “dentro de um período razoável”.

Aplicativos com logo ou visual parecido também estão na mira. Uma mensagem enviada pelo Instagram aos responsáveis pelo app Luxogram divulgada pelo site TechCrunch, afirma “Embora encorajemos desenvolvedores a construírem grandes aplicativos com Instagram, não podemos permitir que outros aplicativos se pareçam com o Instagram oficial ou que são patrocinados ou apoiados por nós”.

Os termos da empresa explicam que não é permitido “usar a marca Instagram de qualquer maneira que sugira parceria, patrocínio ou endosso”. Também declaram que não se pode “combinar qualquer parte da marca Instagram com seu nome, marca, desenho ou termos genéricos”.

Aplicativos como Statigram, Luxogram, Webstagram e Instadrop, portanto, não poderão mais usar utilizar seus nomes atuais. Entrevistado pelo TechCrunch, o criador do Luxogram (que teria um milhão de usuários) disse que provavelmente encerrará o serviço.

Nem sempre foi assim. No início, o Instagram não só tolerava os aplicativos relacionados como incentivava sua criação. Os termos da sua API, publicados em 2011, diziam explicitamente “embora você não possa usar as palavras ‘Instagram’ ou ‘IG’ no nome de seu produto, é OK usar um (mas não os dois) dos seguintes: ‘Insta’ ou ‘gram’.