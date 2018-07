O lançamento do Google Instant, semana passada, fez com que a ideia de uma busca instantânea — que dá resultados enquanto você digita — ultrapassasse os limites do Google Search.

—-

Depois que um desenvolvedor criou o YouTube Instant inspirado pela novidade do Google — uma busca instantânea de vídeos do YouTube –, surgiu também um projeto do Google Maps Instant e do Google Images Instant, criado por um desenvolvedor chamado Michael Hart.

O Mashable informa ainda que um jovem de 15 anos criou uma busca semelhante do iTunes, a loja online da Apple, que serve para procurar, instantaneamente, aplicativos para iPhone e iPad, além de músicas e podcasts oferecidos pela loja.

Além das experiências, já tem gente brincando no YouTube com a ideia de criar videoclipes de músicas pesquisando a letra no Google Instant — como o Google fez com “Subterranean Homesick Blues” de Bob Dylan no lançamento.

Um usuário criou um vídeo da música “We Didn’t Start the Fire”, de Billy Joel.

Outro criou uma música em homenagem ao Google Instant.

E teve gente que brincou até com uma música do desenho Animaniacs.

