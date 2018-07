As pessoas que buscam no Google logo poderão ver prévias dos sites listados nos resultados antes de abri-los no navegador. O “Instant Previews”, como é chamado o recurso anunciado nesta terça, 9, é feito para ajudar as pessoas a evitar sites irrelevantes ou simplesmente visualmente ruins para seus gostos. O Instant Preview vai funcionar tanto nas buscas na web, quando nas buscas por notícias, vídeos e lojas e serviços locais (veja abaixo como funciona).

Depois de clicar em um ícone de uma lente de aumento, as pessoas poderão ver uma imagem do site à direita dos resultados de buscas em um décimo de segundo. Embora a imagem de pré-visualização possa variar em tamanho, como os resultados das buscas por fotos do Google, ela não deve se sobrepor aos resultados e desorganizar a página.

Em uma caixa sobre a imagem do site, também será possível ver os trechos onde os termos buscados aparecem no site.

Enquanto a pessoa olha uma imagem de um site, o Google carrega a pré-visualização dos resultados seguintes, para que as pessoas possam compará-los.

O recurso dá sequência à busca instantânea, ou Google Instant (ainda não disponível na versão brasileira do Google), revelado em setembro, que dá os resultados das buscas enquanto as pessoas digitam no Google, evitando pressionar Enter. O Google Instant está disponível na versão norte-americana do buscador. Na semana passada, o Google anunciou o Google Instant para iPhone e celulares Android.

A empresa afirmou que a pré-visualização dos sites foi criada porque os resultados baseados em texto só mostram o que os sites têm como conteúdo, e menos sobre o aspecto visual. Quem utiliza o Google já podia ver detalhes e trechos dos sites antes de clicar sobre eles, como a data de publicação.

Segundo a empresa, quem usar o Instant Previews tende a ficar mais satisfeito com site buscado e clicado.

O serviço estará disponível em 40 idiomas, incluindo a versão brasileira do Google, e entrará no ar ao longo dos próximos dias. Para testá-lo, basta ativar o recurso no endereço http://www.google.com/landing/instantpre….

/ Dana Wollman (ASSOCIATED PRESS)

Veja como funciona:

Depois de habilitar o Instant Preview (aqui), faça uma busca e clique na lupa ao lado do resultado:

Ao passar o mouse sobre um dos resultados, você verá uma imagem da página do lado direito:

Vale o mesmo para os resultados seguintes, passe o mouse sobre eles para ver a imagem:

O Instant Preview ainda realça os trechos do site em que aparecem os termos buscados: