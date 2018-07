SÃO FRANCISCO – A Intel informou na segunda-feira, 7, que vai ajustar sua estrutura de divulgação de resultados financeiros para melhor refletir seu foco em duas áreas principais, mobilidade e o crescente campo da conexão de dispositivos eletrônicos.

FOTO: Reprodução

A partir do balanço do primeiro trimestre, que deve ser publicado em 15 de abril, a Intel informou que vai fornecer aos investidores dados de receita do recém-criado Grupo Internet das Coisas,campo que estuda a conexão de objetos – de geladeira a relógio, passando por semáforos ou carros – à internet.

A área se foca na tendência recente de conexão entre os mais diversos aparelhos, desde balanças de banheiro a sistemas de ventilação de edifícios por meio da Internet. A outra área é a nova divisão Mobilidade e Comunicações. Segundo um estudo feito pela Cisco, até o final da década mais de 25 bilhões de dispositivos estarão conectados à rede, em um mundo habitado por 7,5 bilhões de pessoas.

A receita da Intel com processadores para celulares e tablets já era incluída no segmento Outras Arquiteturas Intel. O Grupo Internet das Coisas, criado no ano passado, combina os negócios da Intel focados em chips para aparelhos comerciais e industriais com os números da subsidiária Wind River, que vende software para estes dispositivos.

Veja abaixo como funciona a Internet das Coisas.