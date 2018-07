O novo processador da Intel, Sandy Bridge, anunciado nesta segunda-feira no IDF. FOTO: Paul Sakuma/AP

O Intel Developers Forum 2010 começou oficialmente nesta segunda-feira, 13, em São Francisco, na Califórnia. O primeiro keynote da manhã também era o mais esperado do do evento: o CEO da Intel, Paul Otellini, apresentou as novas tecnologias da empresa, tendo como grande destaque a nova geração de processadores de codinome Sandy Bridge.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os novos processadores fazem parte de uma tentativa da Intel de expandir seu ramo de atuação para diversos tipos de hardware, de forma a criar um ambiente de software capaz de ser reproduzido sem perda de qualidade em múltiplas telas e aparelhos. Eventualmente, defende Otellini, poderemos acessar nossos dados pessoais a partir de praticamente todos os eletrônicos da casa — do celular à geladeira.

O ponto forte da tecnologia Sandy Bridge é a combinação de poder de processamento em múltiplos núcleos com a integração da capacidade de processamento gráfico — característica que hoje em dia é praticamente indispensável em qualquer computador, e não mais restrita aos gamers e profissionais de artes visuais.

O presidente da Intel durante o evento. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

Entre as aplicações possíveis do novo processador, foram apresentados uma espécie de tablet que faz as vezes de controle remoto para a televisão inteligente (ou “smartTV”). O conteúdo apresentado no tablet também passa a ser exibido na TV, permitindo maior integração entre emissoras e espectador – que poderá reagir à programação em tempo-real.

Otellini ainda abordou temas como proliferação de aparelhos e o futuro do “smart”, além de explicar uma transição que acontece no momento na Intel, com o crescimento do foco em serviços complementando o processo tecnológico de desenvolvimento dos produtos.

* O repórter viajou a São Francisco a convite da Intel