Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

K800. Primeiro smartphone com Intel

SÃO PAULO – A Intel ganhou notoriedade no mercado ao mostrar na feira Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, que está embarcando no segmento dos smartphones. Suas parceiras nessa nova empreitada, à qual a empresa tenta chegar há anos, serão Motorola e Lenovo.

Também recém-chegada neste setor, a chinesa Lenovo apresentou no evento o K800 (foto), primeiro celular com chip da Intel, que estará disponível na China no segundo trimestre de 2012. O aparelho tem processador de 1,6GHz, câmera de 8 megapixels, tela de 4,5 polegadas e sistema operacional Android 2.3.

A ideia da Intel é diminuir a força de chips vindos de empresas licenciadas pela britânica ARM — os quais exigem pouca energia e permitem maior durabilidade da bateria em dispositivos móveis. Eles estão presentes na maioria dos smartphones.

A companhia acredita, segundo o The Wall Street Journal, ter alcançado a paridade no consumo de energia com os chips ARM e aposta em vantagens de performance com um novo produto baseado na tecnologia Atom, usado em notebooks de baixo custo.

O interesse da fabricante de chips nos celulares inteligentes vincula-se ao comportamento do consumidor diante das máquinas. Durante o CES, o presidente da Intel, Paul Otellini, afirmou que a preocupação dos consumidores passou a ser “computação pessoal”, e não “computador pessoal”, conta o site de tecnologia ZDNet.

Isso porque os aparelhos em si não são mais tão importantes como antes, explica o site. O mais relevante seria o que o usuário pode fazer em seus dispositivos e como interage com eles.