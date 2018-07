A Intel anunciou nesta terça, 1º, que completou a aquisição da McAfee por US$ 7,6 bilhões, em uma operação que busca reforçar sua oferta de produtos e serviços de segurança, especialmente para novos dispositivos.

Segundo os termos do acordo, anunciado em 19 de agosto, a líder no setor de segurança em computadores, McAfee, continuará desenvolvendo e comercializando produtos e serviços com a sua marca.

“Intel e McAfee esperam ver os primeiros resultados de sua estratégia conjunta ao fim deste ano, com a intenção de abordar a segurança e a natureza das ameaças de uma nova forma”, disse o fabricante de chips em um comunicado.

A empresa detalhou que ambas companhias concordam que é necessário melhorar a oferta de produtos de segurança para os milhões de novos dispositivos preparados para acessar a internet, desde computadores de todos os tamanos, até celulares, televisores, equipamentos médicos e caixas eletrônicos.

“Com o aumento das ‘ciberameaças’, proporcionar proteção ao mundo online requer um novo enfoque que misture o software, o hardware e os serviços. As duas empresas trabalharão juntas para garantir a segurança dos usuários e otimizar o potencial da informática e da conectividade”, disse a Intel.

As ações da empresa californiana, uma das trinta companhias que integram o índice Dow Jones, subiam 0,1% na metade do dia de negociações.

