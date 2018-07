Foi a maior multa já imposta a uma empresa pela Comissão Europeia: US$ 1,4 bilhão, 4,8% do faturamento da Intel em 2008

BRUXELAS – A fabricante norte-americana de chips Intel vai pedir ao segundo mais alto tribunal europeu que cancele uma multa de 1,06 bilhão de euros (US$ 1,4 bilhão) imposta pela União Europeia por violações antitruste, argumentando que as autoridades regulatórias não conseguiram provar que ela havia bloqueado as ações de um rival, em 2009.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Comissão Europeia, que regulamenta a competição na União Europeia, penalizou a Intel com a maior multa já imposta a uma companhia, devido ao uso de táticas de concorrência desleal contra a rival Advanced Micro Devices. A decisão surgiu ao final de uma investigação de oito anos.

A Intel defenderá sua posição em uma audiência de quatro dias no Tribunal Geral, em Luxemburgo, entre 3 e 6 de julho, disseram duas pessoas conhecedoras do caso.

A companhia afirma que a multa, equivalente a 4,15% de seu faturamento em 2008, é “claramente desproporcional”. As autoridades regulatórias da União Europeia têm poder para multar empresas em até 10% de seu faturamento mundial.

A Intel já conquistou o apoio do ombusman Europeu, que censurou a Comissão por erros regimentais em sua investigação.

Em relatório não punitivo divulgado cinco meses depois da multa, o ombudsman afirmou ter constatado erros de administração” porque as autoridades regulatórias não haviam realizado as anotações devidas quanto a um encontro com a fabricante de computadores Dell durante a investigação.

/ Foo Yun Chee (REUTERS)