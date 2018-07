A nova tecnologia permite o empilhamento de múltiplas camadas na célula, o que a torna mais escalável e capaz de melhor performance. De acordo com a Intel, a descoberta permite que as memórias tenham “maior área de armazenamento por serem empilháveis, com desempenho igual ou superior ao das memórias flash”.

A célula de memória integrada verticalmente leva o nome de PCM(S), e sua maior densidade permite um melhor aproveitamento de megabytes por milímetro.

O estudo completo por trás da descoberta será apresentado no dia 9 de dezembro, no Encontro de Dispositivos Eletrônicos Internacionais de 2009, em Baltimore, Estados Unidos.