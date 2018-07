Executivos da fabricante estimam que 30 tablets com processadores da Intel devem chegar às lojas este ano

TAIPEI – A Intel está aumentando seus esforços para ter mais chips usados em dispositivos móveis, um mercado ao qual a empresa foi inicialmente lenta para responder. Seus executivos disseram na segunda-feira, 3, que esperam ter mais de 30 tablets utilizando seus processadores, que chegarão ao mercado este ano.

Vice-presidente executivo da Intel, Tom Kilroy, mostra modelos com chips da empresa durante a feira Computex nesta terça-feira, 4 . Foto: Wally Santana/AP

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A Samsung anunciou nesta segunda-feira,3, que vai usar processadores da Intel para acionar uma nova versão de um de seus tablets Android de primeira linha, enquanto a Asustek Computer também apresentou projetos para tablet e phablet usando chips da Intel. Ambas as ações são consideradas um avanço para a fabricante de chips dos EUA.

“Estamos vendo um impulso realmente grande de nossos clientes. Temos mais de 30 projetos já em tablet, em Android e Windows, e esperamos tê-los para as férias”, afirmou o vice-presidente da Intel para Ásia Pacífico e diretor geral, Gregory Bryant, em uma entrevista na terça-feira, na feira Computex, em Taiwan.

A empresa com sede em Santa Clara, na Califórnia, dominou a indústria de computadores pessoais durante décadas, mas foi lenta em reagir à explosão de smartphones e tablets.

A Intel também está apostando em outros desenvolvimentos na indústria, e sua unidade Intel Capital anunciou nesta terça-feira um fundo de US$ 100 milhões para investir em empresas de computação com controle gestual e de “percepção”.

“Estou muito otimista sobre a computação perceptiva. Não apenas toque e voz, como você consegue com soluções de câmera 3D, mas em como você pode interagir com a tecnologia, como uma criança pode interagir com um livro em um computador, e um modo em 3D dirigido pelo gesto. Acho que vai ser popular no futuro”, disse.

A Intel também lançou seu processador de quarta geração na terça-feira, que foi construído para ser utilizado em modelos 2 em 1, como aqueles usados para computadores conversíveis, que podem ir de um notebook para um tablet. A Intel diz que o novo processador pode proporcionar uma melhoria de 50% na vida da bateria e fornece o dobro da capacidade gráfica.

/ REUTERS