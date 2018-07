Intel inside?

A Intel planeja que, em 2020, nossas mentes poderão controlar computadores, celulares e televisores. Nada de controle remoto, mouse ou teclado. Segundo pesquisadores do Intel Labs de Pittsburgh, em até dez anos já teremos chips implantados no cérebro, que permitirão que controlemos tudo apenas com nossos pensamentos. Rastreando as ondas cerebrais mais frequentes nos seres humanos, o protótipo saberia quando reverter ideia em ação.

20/11/2009 | 21h18

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo