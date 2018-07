A Intel afirmou nesta terça-feira, 19, que planeja investir entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões em fábricas de alta tecnologia nos Estados norte-americanos do Arizona e Oregon.

A maior fabricante mundial de microprocessadores afirmou que tem objetivo de construir uma nova fábrica no Oregon e aperfeiçoar diversas unidades existentes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Atualmente cerca de 75% da fabricação de chips da Intel é feita nos Estados Unidos, ao passo em que a maior parte de suas vendas ocorre no exterior.

“A Intel fabrica aproximadamente 10 bilhões de transistores por segundo. Nossas fábricas produzem a mais avançada tecnologia computacional no mundo e esses investimentos criarão capacidade de inovação que ainda não imaginamos”, disse Brian Krzanich, gestor de fabricação e fornecimento da Intel, em comunicado.

O investimento visa equipar as fábricas da próxima geração de chips da Intel, de 22 nanômetros. O processadores devem ser lançados no fim do ano que vem com a venda prevista para 2012. A expectativa é que a tecnologia permita a produção de dispositivos menores, mais potentes e com uma vida útil de bateria maior.

/ REUTERS