Nova arquitetura dos processadores Atom, chamada Silvermont, tem melhor desempenho e gasta menos bateria

Ian King

BLOOMBERG NEWS

SÃO FRANCISCO – Buscando atender à demanda crescente por tablets, a Intel um de seus principais processadores para suprir melhor os eletrônicos leves e finos ao fornecer mais energia, mas gastando menos bateria.

—-

O novo design para os chips Atom é chamado de Silvermont. Segundo o vice-presidente executivo, Dadi Perlmutter, a empresa já começou a enviar amostrar do novo processador aos seus clientes.

O Silvermont tem um desempenho três vezes maior e uma eficiência energética cinco vezes maior do que o seu antecessor, de acordo com o executivo. O design também será a base para os processadores destinados aos smartphones e servidores de pequeno porte.

A Intel, cujos chips estão em 80% dos computadores do mundo, tem tido dificuldade para repetir o seu sucesso no mercado de aparelhos móveis. Depois de mais de uma década e bilhões de dólares gastos em pesquisa e produção, a empresa ainda está atrás de concorrentes como Qualcomm e outros fabricantes de processadores que usam o padrão tecnológico da empresa ARM Holdings em celulares e tablets.

“A Intel está comprometida em atuar de maneira agressiva na mobilidade”, disse Perlmutter. Segundo ele, o novo design se compara favoravelmente aos produtos rivais baseado na tecnologia ARM. ”Estamos no caminho de quebrar o mito de que a ARM pode fazer coisas que a Intel não pode”, disse.

Os chips Silvermont têm quatro núcleos de processamento e a Intel espera que os primeiros tablets com o novo modelo comecem a aparecer em tablets no fim do ano. O novo design terá características que foram apresentadas anteriormente em chips da Intel avançados.