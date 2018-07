A Intel superou mais um obstáculo no caminho para fechar a compra da empresa de segurança de dados McAfee nesta quarta-feira, após reguladores da União Europeia aprovarem o acordo de US$7,68 bilhões, sob a condição de que a Intel permita que empresas rivais tenham acesso a suas tecnologias.

A companhia, maior fabricante de chips do mundo, afirmou que espera agora poder completar a aquisição, que visa melhorar a segurança em aparelhos conectados à internet, antes do fim do primeiro trimestre.

A Intel já havia conquistado a aprovação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos em 21 de dezembro para a aquisição da McAfee, que é a segunda maior fabricante de softwares de segurança do mundo depois da Symantec. É a maior operação do tipo já feita pela Intel.

“Os compromissos da Intel foram uma decisão acertada, uma vez que permitem preservar tanto a concorrência quanto os efeitos benéficos da fusão”, disse o comissário de competição da UE Joaquin Almunia em declaração feita nesta quarta-feira.

A Intel concordou em assegurar que empresas de segurança rivais tenham acesso a todas as informações necessárias para que seus produtos operem com chips microprocessadores e unidades processadoras centrais da Intel, afirmou a Comissão.

A empresa também se comprometeu a não bloquear ativamente a operação dos produtos de segurança de rivais. Isso evitará que a operação de produtos McAfee seja prejudicada em PCs que não usem produtos Intel.

