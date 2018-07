Fabricante de chips negocia com o governo israelense investimento em fábricas no país

TEL AVIV – A Intel, maior fabricante de chips do mundo, está negociando com o governo israelense investimento de cerca de US$ 10 bilhões em Israel, afirmou uma fonte sênior do governo ao jornal Yedioth Ahronoth, nesta terça-feira, 2.

Foto: Reuters

“A Intel está negociando conosco sobre um enorme investimento de US$ 10 bilhões”, disse Nahum Itzkovich, novo diretor do Centro de Investimento do Ministério da Economia de Israel, em sua primeira entrevista após assumir o cargo. “Estamos engajados em intensas negociações com a Intel.”

A negociação envolve um investimento de US$ 3 bilhões para atualizar a fábrica Fab 28 instalada na cidade de Kiryat Gat, no sul do país, e outros US$ 7 bilhões em uma nova fábrica a ser instalada na cidade, recursos que serão aplicados ao longo de 10 anos, segundo Itzkovich.

Um representante da Intel não comentou o assunto e autoridades do ministério não estavam imediatamente disponíveis para falar.

Executivos da Intel em Israel disseram em fevereiro que gostariam que a companhia produzisse chips com recursos de apenas 10 nanômetros no país.

Na última década, a Intel investiu US$ 10,5 bilhões em Israel, incluindo 1,1 bilhão em 2012, recebendo US$ 1,3 bilhão em concessões governamentais.

