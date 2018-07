O presidente da empresa no Brasil disse estar negociando com empresas de varejo aplicação de sistemas personalizados

FOTO: Robert Galbraith/Reuters

Por Sabrina Valle

RIO DE JANEIRO – O presidente e gerente geral da Intel no Brasil, Fernando Martins, afirmou hoje que a companhia de tecnologia já negocia com empresas de varejo a aplicação da experiência de interatividade e customização lançada hoje em parceria com a Petrobras no chamado “posto do futuro”, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“A inovação que começa aqui pode se expandir para todo o varejo”, afirmou, citando como exemplos de possíveis novas parcerias supermercados e lojas de roupas.

Entre as novidades do posto de combustíveis que podem ser aplicadas a outros segmentos do varejo está a customização de serviços depois da identificação do cliente, com câmeras inteligentes e sensores. No caso do posto, o motorista recebe notícias de seu interesse e informações sobre a manutenção de seu veículo, por exemplo, em telas ao lado da bomba.

No caso de uma loja de roupas, exemplifica Martins, o sistema saberá automaticamente quais foram as últimas peças compradas e poderá sugerir modelos com o mesmo estilo. As câmeras são capazes de identificar, mesmo dentro de um carro, se é um homem ou uma mulher, além da idade média.

A Intel trabalha com dois tipos de displays, um normal, como em telas de computador, e outro transparente. A empresa é conhecida por seus processadores, mas produz também tecnologia associada a uma cadeia grande de produtos. Por exemplo, há aplicação de tecnologia Intel em caixas automáticos de bancos (ATMs).

Martins afirma que esta é uma inovação da Intel Brasil que será exportada para outras filiais do grupo. “Este não é um conceito que está vindo, digamos, de Chicago, para ser aplicado no Brasil. É a primeira aplicação, e a ideia é expandir para o mundo inteiro”.

/ AGÊNCIA ESTADO