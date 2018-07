A Intel anunciou nesta terça-feira, 1, planos para novas versões de processadores Atom, que têm baixo consumo de energia e são mais usados em netbooks e tablets. A meta é um rápido crescimento nesses segmentos.

Os novos chips “Pine Trail” e “Oak Trail” da família Atom, anunciados durante a Computex, em Taiwan, serão otimizados para projetos de tablets e netbooks. A Intel promete redução média de 50% no consumo de energia durante a reprodução de vídeos em alta definição. Os chips “Oak Trail” estarão disponíveis em 2011.

Mais de 50 milhões de netbooks equipados com chips Intel foram vendidos nos dois últimos anos e a companhia prevê volume semelhante de vendas nos próximos dois anos. Os processadores Atom encontraram espaço em netbooks vendidos por fabricantes como Asustek Computer e Acer, ambos de Taiwan.

“Com certeza 50 milhões ou mais nos dois próximos anos”, disse Matthew Parker, gerente geral da divisão de clientes Atom da Intel, sobre a expectativa de vendas. “Nós assumimos um compromisso com a computação portátil que os netbooks oferecem e estamos otimistas quanto à oportunidade de crescimento nesse segmento”, disse o executivo à Reuters. “Os tablets são uma oportunidade adicional”, acrescentou.

O grupo de pesquisa Gartner prevê que as vendas de netbooks crescerão em cerca de 30% este ano, mas acrescentou que o crescimento deve se reduzir com o ganho de popularidade de tablets como o iPad da Apple.

A Intel, que fabrica os microprocessadores usados em mais de 75% dos computadores mundiais, projeta dobrar o crescimento de sua receita nos próximos anos.

A empresa também planeja expandir a presença de seus chips para além dos computadores pessoais, atingindo segmentos como os de smartphones e televisores.

A Intel está cooperando com o Google e a Sony em um aparelho que permitirá acesso à internet via televisor — a Google TV — e será equipado com processadores Atom.

Mercado

As vendas globais de semicondutores cresceram 2,2% em abril na comparação com o mês anterior, totalizando US$ 23,6 bilhões, impulsionadas pelo aumento da adoção de comunicações sem fio de terceira geração (3G) e pela recuperação da demanda dos setores empresarial, automotivo e industrial, informou nesta terça-feira a Associação da Indústria de Semicondutores (SIA).

Segundo a entidade, as vendas de chips devem retornar a patamares sazonais históricos daqui para a frente.

Em relação a abril do ano passado, as vendas aumentaram 50,4%, em meio à contínua recuperação da indústria após a recessão.

“As vendas globais de semicondutores cresceram a um nível saudável em abril, superando o recorde mensal de novembro de 2007″, afirmou o presidente da SIA, George Scalise. “Conforme esperado, as taxas de crescimento anual e mensal melhoraram razoavelmente.”

As principais fabricantes de chips incluem Intel, Texas Instruments, AMD, Broadcom, National Semiconductor, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics e Hynix Semiconductor.