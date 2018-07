A Intel planeja construir uma fábrica de chips de US$ 5 bilhões nos Estados Unidos até 2013, ampliando acentuadamente sua capacidade de produção norte-americana como parte de um grande plano de expansão global.

A fábrica vai produzir chips com 14 nanômetros e será erguida no Estado norte-americano do Arizona, que está oferecendo incentivos para atrair empresas.

O anúncio aconteceu depois que a Casa Branca indicou o presidente-executivo da Intel, Paul Otellini, para uma comissão de especialistas que aconselha o presidente norte-americano, Barack Obama, sobre empregos.

A construção da fábrica da Intel deve começar em meados deste ano.

A Intel havia informado em outubro que planejava investir de US$ 6 bilhões a US$ 8 bilhões em instalações de produção no Arizona e em Oregon. Cerca de três quartos da produção da Intel ocorre nos Estados Unidos, mas a empresa está ampliando capacidade em outras regiões, incluindo Israel e China.

/ Edwin Chan (REUTERS)

