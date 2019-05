The Dalí Museum Salvador Dalí é recriado via tecnologia 'deepfake'

Trinta anos após a sua morte física, o pintor surrealista Salvador Dalí voltou à vida com um 'deepfake', um vídeo construído por algoritmos de inteligência artificial que sobrepõe imagens do rosto de uma pessoa com o corpo de outra. A projeção tira selfies e interage com os visitantes na exposição permanente "Dalí Lives", do Museu Dalí em St. Petersburg, no estado americano da Flórida.

Feita em colaboração com a agência de publicidade Goodby, Silverstein & Partners (GS & P), a exposição que marca os festejos do 115º aniversário do surrealista espanhol fez uma recriação em tamanho real de Dalí usando técnicas de edição de vídeo com tecnologia de aprendizado de máquina.

Para a construção digital do pintor foram cruzadas imagens de arquivos de entrevista com mais de 6.000 quadros de vídeo. A inteligência artificial precisou de mais de 1.000 horas para transpor a face de Dalí em milhares de combinações de movimentação facial. No fim, suas expressões faciais foram aplicadas sobre a face de um ator com as proporções corporais de Dali. A simulação também lê citações de entrevistas e cartas do pintor sincronizadas com ajuda de um dublador, que consegue imitar o sotaque de Dalí em uma mistura de francês, espanhol e inglês.

O deepfake ajudou a cumprir a profecia do pintor surrealista que disse em entrevista: "Eu acredito em geral na morte, mas na morte de Dalí, absolutamente não". Antes disso, porém, a tecnologia foi popularizada por vídeos de pornografia falsos associados a celebridades. De acordo com o diretor técnico da GS & P, Nathan Shipley, essa experiência pode ser a primeira vez que uma instituição cultural usa os deepfakes para fins artísticos.

A exposição pretende que os visitantes tenham empatia com Dalí como um ser humano, possibilitando um mergulho em sua vida. É possível a visualização do pintor em situações cotidianas, como lendo jornal (com direito a uma sobreposição da atual primeira página do The New York Times) ou comentando sobre o clima, caso esteja chovendo no período em que o visitante estiver no museu.