Quando se fala em resíduos plásticos, a abordagem costuma ser focada na necessidade de retirar esses materiais do meio ambiente ou viabilizar estratégias de reciclagem. Há, no entanto, um ponto crucial, e que está diretamente relacionado à origem do problema: o design das embalagens dos bens de consumo.

O design define 80% do impacto ambiental da embalagem, não apenas pelo tipo e pela quantidade dos materiais utilizados, mas também pelo planejamento prévio da destinação – que, cada vez mais, deve ocorrer em sintonia com o conceito de economia circular.

Para ajudar as empresas no processo de desenvolvimento de embalagens adequadas ao propósito da sustentabilidade, a Braskem inaugurou em agosto o Cazoolo, Lab de Design de Embalagens Circulares, espaço localizado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo (Avenida Manuel Bandeira, 360).

Divulgação/Cazoolo Lab Cazoolo incentiva o desenvolvimento de projetos que focam circularidade das embalagens

“O Cazoolo é uma iniciativa inédita no Brasil, pois se trata do primeiro hub de inovação gratuito com foco no desenvolvimento de embalagens circulares”, diz o head do Laboratório, Yuri Tomina. “A Braskem quer reunir todos os elos da cadeia produtiva a fim de reduzir impactos ambientais, potencializar inovações com tecnologia e criar soluções sustentáveis a partir do plástico.”

A metodologia desenvolvida pela Braskem vem sendo amadurecida desde 2018, por meio de parcerias com grandes empresas, como Colgate, Boticário e Suvinil. O Cazoolo foi criado para escalar esse modelo e contribuir para a conscientização de toda a indústria sobre a importância de inovar no setor de embalagens, que movimenta mais de R$ 20 bilhões por ano no País.

DNA da colaboração

Instalado em uma área de 450 m², o Cazoolo nasceu com o DNA da colaboração. Designers, startups, indústria, empresas de bens de consumo e pesquisadores são ao mesmo tempo criadores e beneficiários em potencial das inovações resultantes de processos que valorizam a inteligência coletiva.

O laboratório foi desenhado para estimular a interatividade e a criatividade, com salas modulares, prateleiras que simulam gôndolas de supermercado e um miniauditório para a apresentação de projetos. A estrutura inclui, ainda, seis impressoras 3D de última geração, além de equipamentos de corte laser, solda e termoformagem, para a produção de protótipos em um curto espaço de tempo – o que permite acelerar o desenvolvimento dos projetos das marcas interessadas em estabelecer parcerias.

Com base nos princípios do Design for Environment (DfE) e da Análise de Ciclo de Vida (ACV), há várias possibilidades de intervenção nas embalagens que podem contribuir para o objetivo final de ter um planeta mais sustentável. O hub já possui algumas soluções disponíveis para o mercado, como o Stand Up Pouch, monomaterial desenvolvido em parceria com a Antilhas; a bisnaga monomaterial desenvolvida em parceria com a C-Pack; e a solução monomaterial em BOPP que substitui embalagem multicamada, desenvolvida em parceria com a Vitopel.

A Braskem anunciou um aporte de R$ 130 milhões em três projetos voltados à economia circular, nos quais o Cazoolo está inserido. A proposta é entender as demandas, prototipar soluções, testar as dinâmicas, definir caminhos e aprimorar a interação entre as partes envolvidas.

O Cazoolo é uma das frentes da Braskem que reforçam o compromisso da empresa com a criação de soluções sustentáveis no setor químico e de plásticos. Dentro do projeto de ampliação do portfólio de produtos, a empresa vai incluir, até 2025, 300 mil toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado, e, até 2030, 1 milhão de toneladas desses produtos. Ainda para 2030, trabalhará para eliminar a destinação de 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos para incineração, aterros ou seu descarte no meio ambiente.

