Você no controle das mais avançadas tecnologias, da melhor qualidade de imagem – reconhecida internacionalmente –, dos recursos inéditos e exclusivos de inteligência artificial e conectividade integrada aos principais assistentes pessoais, do som de última geração e do design pensado para se integrar perfeitamente a qualquer ambiente, no centro da casa inteligente. Toda a linha de TVs 2021 da LG chega cheia de inovações, para proporcionar ao cliente antenado, moderno e hiperconectado uma experiência perfeita, em tamanhos para todos os gostos e necessidades.

Leia mais

A sul-coreana apresenta três famílias de TVs com a tecnologia OLED, na qual é líder absoluta no mercado global, há oito anos, e que proporciona o “estado da arte” em definição aprimorada do conteúdo e exibição de cores, sendo as melhores opções para uma experiência excepcional em entretenimento, seja para games, esportes ou cinema. Estão no mercado brasileiro a premiada LG OLED evo G1, carro-chefe da marca, com 65 polegadas, além dos aparelhos das linhas LG OLED C1 – com recursos exclusivos voltados para games – e LG OLED A1. As telas variam de 48 a 83 polegadas (série OLED C1) e, no caso da LG OLED A1, há modelos de 55 e 65 polegadas.

A LG também traz um portfólio renovado de TVs com outros tipos de tela (LED/LCD), novos processadores e recursos exclusivos de inteligência artificial.

​Telas OLED trazem experiência imersiva

O maior diferencial das telas OLED em relação às telas comuns de LED ou LCD está na capacidade dos pixels que se autoiluminam, entregando preto puro, cores com muito mais profundidade e contraste infinito. No caso da LG OLED evo G1, TV topo da linha 2021 da LG, houve ainda uma reformulação no painel com a aplicação de mais uma camada de material de emissão mais forte, fruto de muita pesquisa e desenvolvimento pela área de engenharia, o que proporciona um brilho 20% superior ao das gerações anteriores.

Divulgação: LG

Dessa forma, ressalta Pedro Valery, executivo que é especialista de Produtos TV LG, a tela é simplesmente a melhor do mercado, proporcionando uma visibilidade única de detalhes das imagens e pureza de cores absoluta. Além da maior profundidade nas cenas, toda essa tecnologia torna possível uma exibição muito mais aprimorada dos conteúdos em HDR (alto alcance dinâmico), recurso muito utilizado pelos produtores de conteúdo, nas câmeras de última geração.

A LG OLED evo G1 reproduz 4K por meio de uma taxa de atualização de 120 Hz com Dolby Vision, quatro portas HDMI 2.1 e alto-falantes integrados de 4.2 canais com potência de 60 watts, além de Dolby Atmos, que proporciona imersão sonora total, e Dolby Vision IQ, que melhora o alcance dinâmico do conteúdo de forma inteligente – em tempo real, a TV analisa a iluminação do ambiente e aplica os melhores ajustes na imagem.

Há ainda à disposição o recurso premium Hands Free, que oferece a possibilidade de acessar os assistentes de voz sem precisar do Smart Magic (controle remoto da LG). Ao falar “Hi LG”, a TV atende ao comando de voz, transformando a tela em um verdadeiro painel de controle da casa.

O design não ficou de lado: pensada para se integrar como uma verdadeira peça de decoração a qualquer ambiente, com sofisticação única, a G1, que tem apenas 2 cm de espessura, conta com o chamado “Gallery Design”, que permite instalar a TV rente à parede, tal como uma verdadeira obra de arte. Além disso, também é compatível com um acessório disponível para todas as TVs LG a partir de 55 polegadas: o Gallery Stand, suporte premium que permite liberdade e elegância totais na disposição da TV no ambiente.

Divulgação: LG

​Recursos – e tamanho – ideais para games

Um dos destaques da renovada família LG OLED C1 neste ano, o modelo de 48 polegadas nasceu de uma demanda dos clientes gamers por uma TV mais compacta – mas não sem estar recheada de tecnologias revolucionárias, segundo Valery. “A TV de 55 polegadas era considerada um pouco grande por quem curte montar um setup para jogar”, aponta o especialista.

Divulgação: LG

Toda a série C1 (48 a 83 polegadas) traz o altíssimo desempenho das demais linhas OLED da LG, aliado a recursos exclusivos que elevam o patamar da experiência gamer, não importando se o jogador prefere um console de última geração ou o PC.

Com a possibilidade de ser utilizada como um monitor, a LG OLED C1 de 48 polegadas desembarcou no Brasil premiada como a melhor TV gamer do mercado (reconhecimento conferido na CES 2021). Além de seu painel 8K a 120 Hz com Dolby Vision, conta com latência (tempo de resposta) inferior a 1 ms, e tempo máximo de 5 ms de ‘input lag’ – o período entre um comando ser dado e executado na tela – o que, em um ambiente de jogo, faz uma enorme diferença, podendo significar uma vitória ou uma derrota diante do adversário.

Os outros recursos incluem 4 entradas HDMI 2.1 com suporte a HDR, VRR, ALLM e eARC, FreeSync Premium, Dolby Vision, HDR10 e HGiG, AI Sound e Dolby Atmos, inteligência artificial ThinQ AI e assistentes de voz integrados (Google Assistente e Amazon Alexa). Além desses diferenciais, a linha LG OLED TV possui, com exclusividade, a tecnologia G-Sync da NVIDIA, que garante cenas sincronizadas, quadro a quadro, inclusive com a recomendação da renomada fabricante de placas gráficas.

Divulgação: LG

A série LG OLED A1 (55 e 65 polegadas) completa a linha LG OLED TV, com modelos voltados para quem busca uma experiência de cinema em casa, com qualidade de imagem e som imbatíveis oferecida pelas telas OLED.

Inteligência a um toque – ou a um comando de voz

Pensadas para funcionar como verdadeiros hubs das casas inteligentes e conectadas, as TVs LG OLED integram, ao sistema operacional webOS na sua versão 6.0, os principais assistentes pessoais do mercado – o Google Assistente; o Air Play 2, da Apple; e a Alexa, da Amazon – sem a necessidade de outros dispositivos, como caixas de som conectadas.

Desta forma, os aparelhos são capazes não só de obedecer a comandos de voz para executar funções da própria TV, mas também de controlar muitos outros dispositivos da residência, integrando-se ao ecossistema de inteligência artificial ThinQ AI, da LG: eletrodomésticos como geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar, lâmpadas, interruptores e uma infinidade de outros dispositivos e cenários. Podem, ainda, controlar e disparar rotinas da casa, tarefas do dia a dia, etc.

O próprio webOS, em sua versão mais recente, traz uma nova interface que oferece sugestões personalizadas de conteúdos.

Outro dos destaques fica por conta do controle remoto Smart Magic, que a LG repaginou para a linha 2021 de TVs. Ele facilita o acesso à plataforma ThinQ AI e aos recursos dos assistentes pessoais, com botões dedicados, facilitando a criação e o acesso às tarefas diárias da casa inteligente e conectada.

Não à toa, diz Valery, o número de produtos do line-up 2021 foi dobrado pela sul-coreana no mercado brasileiro, com recordes sucessivos de venda sendo batidos. “A LG percebe os desejos dos seus clientes e traz novidades e tecnologias disruptivas para todos os gostos e necessidades”, afirma.

Outra das provas de que toda a tecnologia caiu mesmo no gosto dos brasileiros está no fato de as vendas brasileiras até aqui, no ano de 2021, já terem superado todo o total de 2020. “Com a pandemia e as novas relações sociais, as pessoas têm permanecido mais tempo em casa, e isso reforça o papel da TV como centro de conectividade e entretenimento, com nosso compromisso de levar alta qualidade aos consumidores.”

Linha LG QNED MiniLED e outras

Alta qualidade de imagem em resoluções 4K e 8K: LG renova linha QNED

Além de suas séries de TVs OLED, a LG está apresentando, para o mercado nacional, o portfólio de televisores com a tecnologia QNED MiniLED, que em breve desembarcam por aqui.

Eles contam com opções de tela com tamanhos entre 65 e 86 polegadas dotadas de Quantum Dots e NanoCell (tecnologia exclusiva da fabricante), e vêm atualizados com novos processadores, nova versão do reconhecido sistema operacional webOS e recursos exclusivos de inteligência artificial.

O segredo dessas TVs, explica Pedro Valery, executivo especialista de Produtos TV LG, está no uso de miniLEDs em vez dos de tamanho convencional, o que permite colocar muito mais pontos de iluminação no mesmo espaço físico de uma tela, melhorando assim a definição das imagens e a profundidade das cores.

Os chamados Quantum Dots – pontos quânticos que expandem a quantidade de cores – ganham ainda a companhia da tecnologia LG NanoCell – nanopartículas que filtram certas frequências na imagem final, revelando cores muito mais puras e realistas e nitidez incomparável em qualquer cena.

Divulgação: LG

Numa tela de 75 polegadas, por exemplo, a nova tecnologia pode oferecer até 30 vezes mais pontos de iluminação e 13 vezes mais zonas de controle, entregando um brilho três vezes superior.

A marca apresenta ainda, neste ano, as linhas de TVs LG NanoCell TV e LG UHD TV, atualizadas com novos processadores e recursos de inteligência artificial e a versão 6.0 do sistema webOS.

Garantia e instalação

LG premia consumidores com ano extra de garantia e serviço de instalação gratuita de TVs

Para impulsionar a chegada de suas linhas de TVs em 2021, a LG oferece presentes a seus consumidores, por período limitado.

Quem adquirir qualquer produto da família LG OLED TV, até o dia 2 de agosto, contará com um ano extra de garantia total, bastando para isso cadastrar sua nota fiscal no site da promoção. Isso vale para televisores das linhas LG OLED TV de 2020 e 2021. Para verificar os produtos participantes e o regulamento, acesse o site www.promoLGOLEDTV.com.br.

Além disso, a marca ainda oferece a possibilidade de instalação profissional gratuita nas televisões a partir de 55 polegadas. Para isso, basta o cliente acessar o site oficial da LG, verificar o regulamento e agendar a instalação com a assistência técnica da empresa.

Preços sugeridos

LG OLED evo (série G1)

R$ 22.999

LG OLED TV (séries C1 e A1)

A partir de R$ 7.999

LG QNED MiniLED

8K – A partir de R$ 34.999

4K – A partir de R$ 17.999