Começou a funcionar nesta quinta-feira, 28, a antena de celular com acesso à rede 3G (terceira geração) no ponto mais alto da Terra, a 5,2 mil metros de altitude ao pé no monte Everest, no Nepal, segundo informou a operadora de celular responsável.

A Ncell, uma operadora do Nepal e filial do consórcio de telecomunicações sueco-finlandês TeliaSonera, anunciou que colocou em funcionamento uma antena na planície de Gorakhsep, pé do pico mais alto da Terra, e em outros oito locais da região. A mais baixa delas está situada a 2.870 metros de altitude.

Segundo o diretor técnico da Ncell, Aigars Benders, a estação rádio-base mais alta do mundo oferecerá uma velocidade de download de até 3,6 megabits por segundo (Mbps).

O objetivo é, principalmente, atender os 30 mil turistas que visitam o local todos os anos para fazer caminhadas na região do Everest, no Nepal.

Cerca de 100 montanhistas se aventuram a cada ano para subir no topo do monte Everest, a 8.484 metros de altitude, e centenas deles praticam o esporte na região, muitos dos quais eram obrigados até agora a usar serviços de comunicação via satélite.

Ainda que a internet 3G não esteja disponível durante todo o percurso de subida ao Everest, Benders assegurou que a instalação das antenas é “teoricamente possível”.

A NCell tem cerca de 3,7 milhões de clientes o páis do Himalaia, e prevê que com esta expansão da rede poderá ampliar seus negócios.

