“É um momento histórico”, afirmou Peter Scott, presidente da Engine Group, uma das maiores agências independente de publicidade do Reino Unido. “Ele marca um ponto em que as coisas não vão voltar a ser como eram. A mudança da tecnologia e da fragmentação da mídia não vai parar.”

*Foto de flickr/dalbera.

De acordo com o revelador relatório da PwC, o Reino Unido é o primeiro grande mercado de mídia a ver tal mudança. O gasto com publicidade online cresceu 4,6% no primeiro semestre de 2009, graças em grande parte aos mecanismos de busca, como Google e o recém lançado Bing.

Assim, a fatia da internet passou de 18,7% no primeiro semestre do ano passado para 23,5%. A frente da televisão, portanto, que ficou com 21,9%. Por lá, a web já havia ultrapassado a imprensa em 2006. No país, o gasto com publicidade caiu 16,6% em 2009.

Para Guy Phillipson, presidente executivo da IAB, entidade que encomendou a pesquisa, a internet pode chegar a 30% do mercado de publicidade. Feito que mesmo a televisão nunca conseguiu.

