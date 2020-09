Pixabay Sem dúvida foi uma benção contarmos com os catalisadores para produzir uma ótima cerveja

Sábados são ótimos dias para reencontrar os amigos. Nos dias de hoje, eles chegam mascarados, falam menos, evitam abraços e apertos de mão. Não raro trazem uma garrafinha de álcool para as unções higiênicas… Superado o delicado momento do protocolo, chega a hora de, afinal, remover as máscaras para tomar a cervejinha de praxe… Claro, há cuidados com os tremoços e as castanhas de caju, porque são levados à boca pelos comensais e, a mão agora infecta, volta ao pote dos acepipes…

Bebendo o néctar dos sábados, uma discussão surge: sobre o adequado da boa cerveja. A lei de pureza alemã, de mais de 500 anos, reza serem necessários e suficientes apenas três elementos: água, malte e lúpulo. Seguem-se sofisticados processos de fermentação, onde toma parte a Saccharomyces cerevisae, filantrópica levedura que transforma o inútil açúcar original no revigorante álcool do loiro elixir. E arriscaram-se alguns palpites sobre qual a melhor velocidade da fermentação, e o papel de enzimas. Enzimas são catalisadores naturais: aceleram uma reação, mas dela não tomam parte, nem são consumidas… Catalisadores são os “agitadores especialistas” das reações químicas, empurrando os participantes uns contra os outros de forma que a reação aconteça vigorosa e rapidamente!

E no polarizado mundo de hoje? É inegável que os componentes necessários para qualquer “reação química” humana sempre existiram. Os partidários do credo A e os do B, os tolerantes e os irascíveis, os homens e as mulheres, a infinidade de culturas e costumes, os velhos e os jovens, minorias diversas, as diversas instâncias em que há oprimidos e os opressores, os que se consideram prejudicados e os que prejudicam (“pré-judicar” seria julgar a priori, ter um “pré-conceito”). Para haver “reações humanas” sempre contou-se com os reagentes necessários presentes, e à disposição. Também os catalisadores, agitadores à maneira das enzimas, estão presentes. Atiçam e não são consumidos, como sempre foi.

O que impedia ou moderava esta possível “fervura” social era o distanciamento. Raras vezes encontrava-se “massa crítica” localizada para levar à explosão. Claro que, de tempos em tempos e em alguns lugares, juntava-se a quantidade de “reagentes” necessários para haver um conflito sério. Assim se formaram guerras, cruzadas, a Revolução Francesa, outras revoluções, e tantos outros agitados e violentos episódios.

Esse distanciamento moderador desapareceu em nossos dias com o fenômeno da disseminação rápida e ampla da Internet. Se todos os componentes já estavam por aqui, a Internet fez ainda mais. Qual uma colher de pau no tacho, ela misturou tudo! Os “reagentes”, a postos localmente, mas sem o volume necessário, encontraram seus pares em outras regiões do mundo. Os agitadores, que buscam acelerar reações, passaram agora a exercer seu efeito catalítico urbi et orbi… Uma enorme quantidade de “reações químicas” humanas, latentes, floresceu instantaneamente. Não é, portanto, de causar estranheza o que se vê. Estimulados pelos catalisadores, liberamos sem peias, e muitas vezes sem medir consequências, boas e más energias. Todos participam avidamente dos muitos conflitos, enquanto a “colher de pau” da Internet continua mexendo energicamente a mistura.

Sem dúvida foi uma benção contarmos com os catalisadores para produzir uma ótima cerveja. Já quanto ao caso da catálise favorecida pela Internet, pode haver dúvidas… A química das reações humana é complexa. Mesmo a misteriosa química convencional é de compreensão difícil. Afinal, durante as aulas da matéria no colegial dos anos 60, já proclamávamos alto e com humor: “eu odeio química!”.