“A revolução digital está mudando todos os aspectos das nossas vidas e hoje devemos entender como o Reino Unido pode lidar com isso. Se trabalhamos online, estudamos, aprendemos novas habilidades, pagamos contas ou apenas conversamos com nossos amigos e famílias, uma conexão rápida à internet é agora vista como um serviço público essencial, tão indispensável quanto eletricidade, gás e água”, diz Brown no primeiro parágrafo do artigo. É possível ler a íntegra em inglês aqui.

O primeiro ministro também defendeu a inclusão digital e disse que não quer ter “um reino dividido em dois”. “Estou certo de que essa transformação deve beneficiar todos nós, homens de negócios e consumidores, em todos os cantos do país. O Reino Unido Digital não pode ter duas velocidades – aqueles que podem tirar vantagem completa do mundo online e aqueles que não.”

A intenção de Brown com o relatório e o artigo seria forjar a imagem do país como “capital digital mundial”. Para isso, anunciou novos serviços e metas, como a cobertura e acessibilidade total até 2015 a redes de celular 3G e de 90% da população com internet superrádida até 2017.

Apenas para lembrar, na semana passada o Link no papel dedicou uma capa ao novo estilo de vida digital, que já afeta todos os brasileiros. A reportagem foi motivada por duas declarações de certa forma contrárias ao discurso de Gordon Brown. Uma do ministro brasileiro das Comunicações, Hélio Costa, que defendeu a valorização da TV e do rádio a uma plateia de adolescentes. Outra do CEO do Google, Eric Schmidt, que apelou a formandos das Universidade da Pensilvânia: “Saiam da internet e vão viver a vida ao ar livre”.