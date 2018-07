Associação de provedores e operadoras alertam para baixa velocidade e possíveis falhas no serviço durante o evento

LONDRES – A velocidade das conexões de internet em Londres durante os Jogos Olímpicos será afetada devido à grande demanda de transmissão de dados na região, informou nesta quarta-feira, 21, a rede britânica BBC. Os responsáveis pelo evento já alertaram várias empresas para se prepararem a um serviço mais lento, além de falhas de conexão durante o período dos Jogos, entre 27 de julho e 12 de agosto.

A Associação dos Provedores de Serviços da Internet (Ispa, na sigla em inglês) do Reino Unido admitiu que as empresas terão a velocidade da conexão banda larga reduzida caso permitam que seus funcionários acompanhem as competições em “streaming” no trabalho.

“A velocidade de conexão de uma pequena ou média empresa não permite aos funcionários ver os Jogos Olímpicos ao vivo pela internet a partir da mesa de trabalho”, destacou James Blessing, membro da Ispa.

Um porta-voz da empresa de telefonia celular britânica Vodafone disse que será difícil dar conta da grande demanda de dados móveis que haverá durante os Jogos. Segundo ele, o congestionamento da internet durante os 17 dias que duram os Jogos Olímpicos “será equivalente ao que haveria se a Inglaterra ganhasse a final da Copa do Mundo na noite do dia 24 de dezembro”.

Para evitar o caos online em Londres, a British Telecom está instalando 25 transmissores ao redor dos 500 hectares do Parque Olímpico, garantindo uma boa conexão ao menos a quem estiver presente nos eventos esportivos.

Outras empresas de telefonia, como a O2, anunciaram investimentos de mais de 50 milhões libras (cerca de R$ 144 milhões) em projetos relacionados aos Jogos Olímpicos.

