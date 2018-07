Neelie Kroes. FOTO: Reprodução/Flickr/Re:publica Neelie Kroes. FOTO: Reprodução/Flickr/Re:publica

BRUXELAS – O preço da conexão à internet via celular em outro país da União Europeia (em roaming) se reduzirá 55,5%, com relação a meados do ano passado, a partir do próximo 1º de julho, lembrou nesta terça-feira a Comissão Europeia (CE).

O download de um megabyte custará 20 centavos de euro, frente aos 45 centavos que custava em 2013.

“Essa forte queda dos preços de dados em roaming significará um grande economia para todos este verão”, destacou em comunicado comissária europeia da UE pelas telecomunicações, Neelie Kroes.

Kroes considerou, no entanto, que esta medida não é suficiente e estimulou os Estados-membros a darem os passos necessários para que a eliminação completa do “roaming” possa se materializar no final do ano.

As ligações telefônicas e as mensagens de texto também ficaram mais baratas.

As chamadas no exterior passarão a custar 19 centavos de euro por minuto, o que representa uma queda de 21% frente aos 24 centavos que se pagavam agora, enquanto receber chamadas custará 5 centavos, frente aos 7 centavos atuais (28,5%).

As mensagens de texto serão dois centavos mais baratos que agora, ao passar de custar 8 a 6 centavos.

A União Europeia (UE) começou a tomar medidas para reduzir os preços do uso do celular no exterior em 2007.

O resultado é uma redução do 80-90% no conjunto de serviços de roaming em 2014 em comparação com 2007.

/EFE