O norte-americano já passa o mesmo tempo usando internet do que assistindo televisão. É o resultado de uma pesquisa divulgada essa semana, feita pela empresa Forrester.

A pesquisa, realizada com 30 mil pessoas, mostra que o cidadão dos Estados Unidos passa, em média, 13 horas por semana tanto navegando pela web quanto na frente da televisão. Pela primeira vez, a internet está mais popular do que a televisão para a faixa etária de 31 a 44 anos. Já para os que estão entre 45 e 54, o tempo de uso é o mesmo.

O gráfico abaixo mostra como mudou o consumo de várias mídias pelos norte-americanos desde 2005:

Nos últimos cinco anos, o tempo do norte-americano gasto com a televisão permaneceu o mesmo, enquanto que, no mesmo período, as horas dedicadas à internet cresceram 121%.

Agora que a internet empatou com a TV, a probabilidade é que o jogo vire em breve nos Estados Unidos. Isso porque a mesma pesquisa aponta que, comprando com o final de 2009, os EUA terão 2 milhões de casas a mais com conexão à internet neste final de ano e que em 2015, 82% das casas terão acesso a web.