A nona versão do popular navegador Internet Explorer será colocada para download na segunda-feira, 14. O anúncio foi feito pela Microsoft no blog da equipe de desenvolvimento do Windows nesta quarta, 9.

O download da versão final Internet Explorer 9 terá início às 14 horas (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, de acordo com a Microsoft.

Desde o mês passado, é possível baixar a versão Release Candidate (última versão de testes antes do lançamento oficial) do IE9.

A data de lançamento do IE9 coincide com o aniversário da primeira apresentação do que viria a ser o novo browser. Em 14 de março do ano passado, a Microsoft demonstrou como seria o mecanismo do navegador, que está mais leve e usa o processador gráfico do computador para rodar imagens, vídeos e gráficos, além de rodar sites em HTML5 com melhor desempenho.

O lançamento do Internet Explorer 9 é uma tentativa da Microsoft de reverter a queda no uso do browser no último ano para o Chrome. O navegador do Google é usado por 16,54% dos usuários atualmente de acordo com o site StatCounter. Há um ano ele atingia apenas 6,72% dos usuários. O Firefox, que deve ganhar sua quarta versão em breve, perdeu cerca de 1,5% dos usuários, e hoje é usado por 30,37%.

O Firefox 4 ganhou a versão Release Candidate também nesta quarta, 9.

