Registro oficial da primeira mensagem transmitida pela ARPANET, que aconteceu às 22h30 do dia 29 de outubro de 1969

A primeira mensagem eviada, em 29 de outubro de 1969, foi entre computadores de um laboratório na Califórnia. O texto: “Lo”. Na verdade, era para ser “Login”, mas a conexão caiu e demorou mais de uma hora para voltar. Pouco mais de um mês depois, era estabelecida a primeira rede estável entre quatro computadores. Nos próximos dois anos o número não parou de crescer. Satélites foram lançados e a conexão chegou à Europa.

Em 1973 75% do tráfego de dados era de e-mails, e no mesmo ano foi implementado o FTP, protocolo que permitia transferir arquivos. Apenas na década seguinte, com a adoção do protocolo TCP/IP, criado por Vinton Cerf, que a rede ganharia o nome de internet. Ted Nelson, em seguida, começaria a desenvolver o conceito de hipertexto, basicamente os links entre sites. Tim Berners-Lee pescou a ideia e resolveu organizar os “links” no que chamou de World Wide Web, ou o WWW. Em 1993 surgia o primeiro programa para navegar visualmente na WWW, o Mosaic, predecessor do Netscape. O resto, você já sabe.

