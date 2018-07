Operadora On Telecom quer levar serviço de banda larga pela rede 4G a 133 cidades do Estado em três anos

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – A On Telecom, empresa com participação do fundo do investidor George Soros, pretende oferecer internet de quarta Geração (4G) para 133 cidades no Estado de São Paulo ao longo dos próximos três anos.

Foto: Reprodução

A empresa apresenta oficialmente hoje sua operação de 4G, cuja rede já foi implantada em algumas cidades em torno de Campinas (SP), como Valinhos e Itatiba.

A empresa utiliza para a transmissão de dados de internet um modem sem fio que gera uma rede WiFi local. As 133 cidades das áreas de DDD 12 e 19 congregam uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, além das empresas da região.

Em janeiro, o presidente da operadora, Zaki Rakib, disse ao <b>Broadcast</b> que a empresa estava interessada em adquirir as faixas de MMDS que a Vivo e a Claro foram obrigadas a renunciar para adquirir as licenças do 4G, no leilão do ano passado. Assim, a On poderia oferecer 4G nas principais capitais brasileiras. ( – Rodrigo.petry at estadao.com)

Frequências. O CEO e fundador da ON Telecom, Farès Nassar, disse que a empresa segue “interessada” nas faixas de MMDS (microondas) da Telefônica Vivo e da Claro, que as duas teles são obrigadas a se desfazer como condição para a aquisição das faixas do 4G, do leilão do ano passado. “Estamos interessados e de olho em todo o mercado. Mas não vamos falar em negociações”, disse.

Sobre a aquisição de faixas do próximo leilão de 4G, previsto para o ano que vem, na faixa de 700 Mhz, Nassar disse que a participação vai depender das condições do processo. “O 700 Mhz é interessante pela cobertura, mas não pela qualidade”, afirmou, acrescentando, por outro lado, que a compra dessas faixas poderia ser um elemento importante para a expansão da empresa. “Estamos olhando qualquer cidade ou áreas de cidades com mercado demandante”, disse.

Por enquanto, a ON Telecom atua em duas cidades, Valinhos e Itatiba, com cerca de 3 mil clientes, numa atuação considerada ainda experimental. Mas até setembro a empresa espera ganhar relevância prestando o serviço em

Campinas.