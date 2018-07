A ideia de que a rede traz conhecimento, melhora a produtividade e nos conecta ao mundo está perdendo força. Para o escritor inglês, os efeitos negativos da internet vão criar um movimento de desconectados

Thais Caramico

Especial para o Estado

LONDRES – O escritor inglês Tom Rachman não é contra a tecnologia, mas acredita que há algo errado em como a utilizamos. “É como se a comida, essa maravilha, fosse descoberta agora. As pessoas, ansiosas, iam comer tudo o que vissem pela frente, até explodir. Isso é bom?”, indaga o autor do artigo Romantismo Offline, publicado no Link em setembro de 2011.

Movimento. Rachman antevê geração que rejeita os efeitos da rede. FOTO: THAIS CARAMICO/AE

—-

O encontro em Londres foi marcado por e-mail. Duas horas antes, Tom enviou uma mensagem de texto do celular para saber se a conversa estava de pé. Bom britânico – apesar de ter crescido no Canadá – chegou na hora e sabia qual chá ia tomar. Em um simpático café no bairro de Earl’s Court, zona oeste da cidade, foram dois bules de menta e cinquenta minutos de papo com o autor de Os Imperfeccionistas, seu livro de estreia – e já bestseller –, que chega ao Brasil neste mês pela Editora Record.

Rachman se anima ao falar que as reações anti-internet podem dar origem a um movimento. Ex-editor do International Herald Tribune, ele acredita que toda grande mudança social é correspondida por um efeito contrário. E antevê uma geração de “românticos offline”, que não apenas rejeitam as mudanças do mundo conectado, como fazem questão de alertar a sociedade sobre este mal.

O curtir do Facebook, por exemplo, banalizou os sentimentos, ao colocar as pessoas à espera da aprovação de suas escolhas para o jantar ou o destino da próxima viagem. Mas essa curtição não atende à ansiedade tremenda que se estende pela rede. E isso, com o tempo, pode resultar numa tribo desconectada. “Os offliners ainda não existem, mas conheço alguns que já se enquadram neste perfil”, diz.

Para ele, são pessoas com mais de 30 anos que irão dominar o movimento. Um grupo pequeno, uma simples revolução anti-digital que, vai saber, pode até ganhar força online. “Do mesmo jeito que se defende o uso de orgânicos, vejo um número de pessoas, num futuro próximo, fazendo críticas à tecnologia.”

Segundo Rachman, os mais jovens até pensam nisso, mas absorvem melhor a ideia de a internet mudar tudo. Para o escritor, quem está acima dos 30 ainda se surpreende com o quão diferente era a vida – e os computadores. São os efeitos que vão mexer com os saudosistas do mundo desconectado. “Eles criticarão aquilo que consideram ser a degradação da consciência humana: a capacidade cada vez menor de prestar atenção, a dificuldade de concentração”, explica. Que a nossa memória já está abalada e não mais condicionada a gravar o que vemos ou lemos, não é novidade. Rachman cita dois livros que tratam do fenômeno, A Geração Superficial (Ed. Agir), de Nicholas Carr, e A Arte e a Ciência de Lembrar de Tudo (Ed. Nova Fronteira), de Joshua Foer. “Hoje em dia, não sabemos nem nosso próprio número de telefone”, diz.

Isso não sai de sua cabeça. É comum ouvir que a tecnologia nos torna mais produtivos e nos põe em contato com o mundo, mas ele tem certeza de que nem todos pensam assim. A enciclopédia da internet e todas as suas possibilidades funcionam como uma injeção de ansiedade e trazem forte sentimento de solidão. Basta ver um grupo de amigos no bar. Sempre tem alguém que está ali, mas não está, pois está online. Ele chama isso de falta de presença.

Estar ativo nas redes sociais, muitas vezes mais preocupado com a foto que será postada do que o momento em que algo está sendo vivido, é um dos pontos sobre os quais Tom discorre. Mas o que está mesmo em questão é essa necessidade que as pessoas têm de ser reconhecidas. “O ser humano é incrivelmente sociável e essas ferramentas parecem melhorar essa vontade de se comunicar, mas, na verdade, só estimula esse desejo ainda mais. Não acredito que a rede faça você se sentir mais comunicativo. Não é uma resposta porque só gera angústia”, diz.

E assim se diz distante desta excitação digital. Aos 36 nos, ele não twitta, mas perde um tempinho lendo os jornais online e criou uma página no Facebook para divulgar o livro. E diz que a mídia exagera ao tratar a internet como o foco de toda e qualquer revolução.

Ouvir isso de alguém que foi correspondente na França, nos EUA, na Índia e na Itália é de se levar em conta. “Não é que eu não acredite em revoluções que começam no Facebook ou no Twitter. Só acho que os resultados não vêm só daí. É importante, sim, que exista um canal aberto que revele muitas coisas, principalmente quando se trata de um país em que as autoridades são as principais ou únicas fontes de distribuição de informação. Mas não venha dizer que só a internet faz isso.”

Ele também vê com desconfiança o WikiLeaks. “Muito se perde ali”, explica. “Jogar informações não é fazer jornalismo. E é difícil saber por que Julian Assange tomou as decisões que tomou, que tipo de jornalista ele é, e o que pretendia. Sinceramente, ele não me parece muito jornalista. Um veículo que está diretamente ligado à pessoa que o comanda, que o coordena? Não sei o que é política, mas acho que no final, tudo é uma questão de ética”, diz ao tentar separar informação de espionagem.

Já no final da conversa, Tom falou de como a tecnologia deslumbra e que isso está sob a autopromoção do governo do premiê britânico David Cameron, que diz querer transformar Londres em uma espécie de Vale do Silício, só porque está investindo US$ 23 milhões numa área batizada de Tech City.

Não que Tom seja contra a tecnologia e o que se ganha com ela. Ele só carrega, num discurso firme, expectativas que funcionam como uma projeção das ansiedades e das fantasias contemporâneas, como gosta de dizer. E repete: “Daqui a dez anos, as maravilhas da tecnologia terão alterado ainda mais o nosso cérebro e o nosso próprio ser, provocando uma feroz reação”, conclui.

