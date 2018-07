Internet lenta? Recorra aos pombos-correio

Acha sua internet lenta? Pois olha só essa. Revoltada com a lentidão da conexão da Telkom South Afrika, a empresa de tecnologia sul-africana Unlimited IT decidiu testar: será que um pombo-correio com um cartão de memória amarrado na perna é mais rápido do que um download entre computadores das cidades de Howick e Durban?

10/09/2009 | 17h50

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo