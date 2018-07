Crescimento da produtividade com internet veloz gerou US$ 1,4 bilhão. FOTO: Reprodução Crescimento da produtividade com internet veloz gerou US$ 1,4 bilhão. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Um mantra repetido por políticos, investidores e empreendedores — especialmente em tempos de eleições — é a de que a internet é uma ferramenta econômica como poucas, ajudando a educar, conectar e na redução de custos. Mas um estudo recente de uma consultoria americana, a Analysis Group, revelou que cidades com conexão mais veloz de internet também são mais produtivas.

De acordo com a pesquisa, feita em 55 regiões metropolitanas americanas, comparou 14 cidades que tinham acesso a banda larga de pelo menos 1 Gpbs contra outras 41 cidades que tinha conexões mais lentas, durante o período entre 2011 e 2012 — a média de conexão da população americana é de 10 Mb por segundo. A descoberta foi de que o PIB per capita das cidades com conexão mais rápida é 1,1% maior que a das cidades com conexão mais lenta.

É importante ressaltar que a internet não é a única determinante nesse dado – afinal, é provável que empresas de banda larga olhem mais atentamente para regiões que tem tendência a requerer mais seus serviços. Mesmo assim, os números impessionam: o crescimento extra das cidades que tinham acesso à internet mais rápida foi de US$ 1,4 bilhão, um valor bastante considerável.