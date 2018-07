Transações pela web são o principal canal de atendimento e já representam 37% do total; celular também cresce

Eduardo Cucolo, da Agência Estado

BRASÍLIA – O número de operações bancárias em agências e caixas eletrônicos caiu em 2012 em relação ao ano anterior, segundo levantamento do Banco Central divulgado nesta quinta-feira, 10.

O uso da internet e de aparelhos celulares, por outro lado, cresceu novamente, assim como a procura por correspondentes bancários (farmácias, lotéricas, etc.) e atendimento por telefone.

As transações pela internet, que desde 2010 se tornou o principal canal de atendimento bancário, aumentaram 8,6% em relação a 2011 e representaram 37% do total.

A maioria dos acessos foi para consulta a extratos e saldos (44%), seguido por outras operações financeiras (32%) e pagamentos de contas e convênios (10%).

O celular e outros dispositivos móveis tiveram crescimento de 335%, porcentual alto e que é explicado pela participação ainda pequena no total, pouco mais de 2%. Nesse caso, 55% dos acessos foram para consultas a saldos e extratos e 43% para outras operações não financeiras. As operações financeiras responderam por apenas 3% do total. O pagamento de contas e tributos por esse canal cresceu 185% e representou 1,5% das transações por dispositivos móveis.

A procura por agências e caixas eletrônicos caiu 1% em relação a 2011. As duas modalidades responderam, respectivamente, por 25% e 26% das transações. No primeiro caso, o destaque foi a queda de 12% no pagamento de contas nesses estabelecimentos.

Os correspondentes e call centers registraram crescimento de 4% e 5% no número de operações, com participação de 9% e 4% no total, respectivamente. Estabelecimentos conveniados como lotéricas e farmácias verificaram aumento de 14% no pagamento de contas, maior porcentual entre todos os canais.