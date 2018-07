O australiano Julian Assange, criador do WikiLeaks, já enfrenta problemas com a lei há tempos, e não por causa do site especializado em divulgar documentos sigilosos de governos. O fundador do projeto enfrenta acusações de estupro e coerção ilegal que levaram a Justiça sueca a pedir sua prisão no começo dessa semana. Ele recorreu, negando veementemente que tenha cometido os crimes.

Depois que o Wikileaks divulgou uma lista de mais de 250 mil textos secretos da diplomacia norte-americana, agora é a Interpol que está atrás dele. Seu nome aparece na lista de procurados da polícia internacional.

A alegação é de que ele teria cometido “crimes sexuais”, segundo o pedido da Suécia. A Interpol pede que “quem tiver qualquer informação sobre ele deve procurar uma delegacia local”.

A insistência no caso, ainda em julgamento, parece ter a ver com a espionagem de documentos secretos. Ainda nesta semana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Pentágono anunciaram que conduzem um processo criminal por facilitação de espionagem. Seu país natal, a Austrália, também fez uma queixa criminal contra ele.