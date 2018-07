Roger Easton apóia ação da EFF contra investigação do FBI que rastreou cidadão sem ordem judicial

SÃO PAULO – Uma das lutas atuais da entidade californiana Eletronic Frontier Foundation é o fim do rastreamento sem autorização dos cidadãos por GPS. E, agora, quem abraçou a causa foi ninguém menos do que Roger L. Easton, considerado o principal inventor do GPS.

Ele enviou na segunda-feira, 3, um “amicus curiae” (uma manifestação de alguém não diretamente ligado ao caso) à Suprema Corte dos EUA, explicando por que o rastreamento por GPS é fundamentalmente diferente e mais invasivo do que outras tecnologias de vigilância já permitidas pela corte e como o do uso de GPS pela polícia sem um ordens judiciais viola as expectivas razoáveis de privacidade dos cidadãos americanos.

O FBI colocou um aparelho GPS em um carro privado. Os policiais usaram o aparelho para rastrear a posição dos veículos a cada dez segundos, por um mês, sem mandado de busca. A corte de apelação decidiu que aquilo era inconstitucional, mas o governo apelou a decisão.

“Esse é o primeiro caso em que a Suprema Corte considerará um rastreamento automático e passivo de localização por imposição da lei”, disse Marcia Hoffmann, advogada da EFF. “O governo pode usar informações de localização para saber se você vai à igreja, quais tipos de médicos você visita, que tipo de atividades você pratica, e muito mais. A polícia não deveria ter carta branca para instalar aparelhos GPS e coletar informações detalhadas sobre os movimentos das pessoas atrave´s do tempo, sem uma revisão da corte”.

Roger Easton foi o principal inventor do Sistema Timation de Navegação por Satélite, no Laboratório de Pesquisa Naval. Os atuais GPS ainda são baseados nessa tecnologia.