Compra da parte da Siemens AG em joint venture das duas empresas pode piorar déficit da fabricante de celulares

HELSINQUE – O movimento da Nokia para comprar a parte da Siemens AG na joint venture de equipamentos de rede que pertence às duas empresas coloca ainda mais tensão sobre o negócio já pressionado e deficitário de telefonia móvel da Nokia, o que pode comprometer o caixa da empresa no ano que vem.

Enquanto o preço de 1,7 bilhão de euros que a Nokia vai pagar para a Siemens para ter controle da Nokia Siemens Networks (NSN) seja mais barato do que o esperado e os analistas digam que o negócio oferece bom potencial, o negócio não é rentável o suficiente para cobrir perdas na unidade de telefonia móvel.

Isso deixa muitas perguntas sem resposta sobre se aquela que já foi considerada a queridinha da tecnologia, e que hoje tem uma das ações de menor valor, pode recuperar seu negócio de telefones móveis.

“Se eles sempre têm que estar preocupados com a posição de caixa, sua capacidade de se mover fica restrita para reagir às mudanças do mercado”, disse o analista da Pohjola, Hannu Rauhala.